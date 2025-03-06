Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çetillik Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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