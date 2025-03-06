Hatay'da Paskalya orucu etkinliği düzenlendi

Paskalya orucu hakkında bilgi veren Papasoğlu, bu süreçte hayvansal hiçbir gıdayı tüketmediklerini belirtti.

Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, gazetecilere, Paskalya orucu süresince hep birlikte sevgi sofrasında buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte, kilise kadın kolu üyeleri tarafından yapılan yemekler, cemaate ikram edildi.

Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Peder Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoğlu dua etti.

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