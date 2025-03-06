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        Hatay'da Paskalya orucu etkinliği düzenlendi

        İskenderun ilçesinde Hristiyan vatandaşlar Paskalya orucu kapsamında aynı sofrada bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:17
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        Hatay'da Paskalya orucu etkinliği düzenlendi
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        İskenderun ilçesinde Hristiyan vatandaşlar Paskalya orucu kapsamında aynı sofrada bir araya geldi.

        Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Peder Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoğlu dua etti.

        Etkinlikte, kilise kadın kolu üyeleri tarafından yapılan yemekler, cemaate ikram edildi.

        Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, gazetecilere, Paskalya orucu süresince hep birlikte sevgi sofrasında buluşmanın önemli olduğunu söyledi.

        Paskalya orucu hakkında bilgi veren Papasoğlu, bu süreçte hayvansal hiçbir gıdayı tüketmediklerini belirtti.

        Kilisenin kadınlar kolu üyesi Cemile Geyen de Paskalya orucuna 3 Mart'ta başladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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