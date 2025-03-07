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        İskenderunspor Türkiye Kupası'ndaki iddiasını ligde de sürdürüyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan İskenderunspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki son 6 maçında topladığı 13 puanla play-off iddiasını devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:15
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        İskenderunspor Türkiye Kupası'ndaki iddiasını ligde de sürdürüyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan İskenderunspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki son 6 maçında topladığı 13 puanla play-off iddiasını devam ettiriyor.

        Kupada grubundan namağlup çıkarak çeyrek finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşen İskenderunspor, ligdeki performansıyla da Trendyol 1. Lig'e yükselme yolunda umutlandı.

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan İskenderunspor, 41 puanla 6'ncı sırada yer aldı.

        İskenderunspor, ligdeki son 6 maçında kazandığı 13 puanla play-off sıralamasındaki yerini korumanın yanı sıra en yakın rakibi Beykol Anadoluspor ile arasındaki farkı 5'e çıkardı.

        Geride kalan 2 sezonda play-off oynamasına rağmen üst lige çıkamayan İskenderun ekibi, kalan maçlarında toplayacağı puanlarla hedefe ulaşmak istiyor.

        - Kulüp Başkanı Bolat: "Gidişatımız çok iyi"

        Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, genç sporcularla başladıkları sezonda başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

        Son haftalarda topladıkları puanlarla play-off sıralamasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını dile getiren Bolat, "Hedefimiz sıralamada daha yukarılara çıkıp ligi en azından 3 ya da 4'üncü sırada bitirmek. Gidişatımız çok iyi. Bu sene yaptığımız işten zevk alıyoruz. Hedefimiz artık 1. Lig'e çıkmak." dedi.

        Bolat, taraftarın desteğiyle başarıya ulaşacaklarına inandığını anlattı.

        - Teknik Direktör Akpunar: "Hedefimiz play-off'ta oynamak"

        İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar da ligde büyük bütçelerle kurulan takımlara karşı iyi oynadıklarını ifade ederek "Hedefimiz play-off'ta oynamak. Ligde 6'ncı sıradaki yerimizle ilgili sıkıntımız olacağını sanmıyorum ama 4'üncü bitirirsek sahamızda tek maç oynayacağız. Onun için ilk amacımız 4'üncü sırayı yakalamak." diye konuştu.

        Orta saha oyuncusu Mehmet Manış da takımın başarılı işler yaptığını belirterek "Yaptığım asist ve attığım gollerle takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Taraftarımız her maça gelmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

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