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        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:05
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        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

        Özerli Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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