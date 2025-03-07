Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Özerli Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bıraktı.
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