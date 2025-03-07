Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet, Üçgüllük Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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