AK Parti'li Ercan, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bizler birbirimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız." dedi.

Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu.

Ercan, tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olan Hatay'ın farklı kültür ve inançları bir arada barındırdığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin sadece şehirleri değil, herkesin yüreklerini yıktığını belirten Ercan, iman ve birliktelikten aldıkları gücü, yıkılanı yeniden inşa etmek ve kaybolan umutları tekrar canlandırmak için kullanmak zorunda olduklarını dile getirdi. Ercan, şöyle devam etti:

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel tezahür ettiği zaman. Ramazan, kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimizin ve kadim geleneğimizin kardeşlik, merhamet ve şefkat duygularıyla yoğrulduğu, toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir ay. Bugün burada bulunmamızın temel amacı da bu ruhu canlı tutmak ve bu dayanışmayı güçlü şekilde devam ettirmektir."

Ercan, depremlerde sevdiklerini, işlerini kaybedenlerin umutlarını asla kaybetmediğini ifade etti.

Afetin yaralarını sarmak için devlet ve milletin el ele verdiğini, büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini vurgulayan Ercan, şunları söyledi:

"Bunun en güzel örneğini bugün burada yeniden dirilen Hatay'ımızda görmekten son derece mutlu, memnun olduk. Hayatın her alanında olduğu gibi bu felaketten en çok etkilenen kesimlerden biri de şüphesiz kadınlarımız oldu. İş yerlerini kaybeden, üretim imkanlarından mahrum kalan, evlerini ve atölyelerini yitiren kadınlar, yeniden ayağa kalkmak için desteğe ihtiyaç duydukları noktada Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan 'Devletimiz tüm birimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek. Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümünde hatırlayanlardan değil, laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardanız' diyordu. Bugün sadece bir araya gelmekle kalmıyoruz. İşlerini kaybeden kadın esnafımızı, girişimci kadınlarla buluşturuyor, el ele vererek yeni fırsatlar yaratmak için önemli adım atıyoruz."