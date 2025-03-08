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        Hatay'daki ilkokulda 2 özel eğitim sınıfı açıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki ilkokulda hazırlıkları tamamlanan 2 özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:08
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        Hatay'daki ilkokulda 2 özel eğitim sınıfı açıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki ilkokulda hazırlıkları tamamlanan 2 özel eğitim sınıfının açılışı yapıldı.

        İlçedeki Eczacı Meryem Karaçaylı İlkokulu'ndaki 2 sınıf, Türk Kadınlar Birliği İzmir Menemen Şubesince özel eğitim sınıfı olarak kullanılabilmesi amacıyla hazırlandı.

        Eksikleri tamamlanan sınıf düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Şube Başkanı Mevlüde Koç, birlik olarak eğitime önem verdiklerini belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar da katkılarından dolayı Koç'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

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