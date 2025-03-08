Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Meslek edinen depremzede kadınların el emeği ürünleri yurt dışına da pazarlanacak

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan kurslarda pijama, ceket, mont, ipekten şal, fular ve tülbent gibi giysiler ile buğday saplarından dekoratif eşya üretimiyle ilgili meslek edinme kursu alan kadınların yaptığı ürünlerin yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meslek edinen depremzede kadınların el emeği ürünleri yurt dışına da pazarlanacak
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan kurslarda pijama, ceket, mont, ipekten şal, fular ve tülbent gibi giysiler ile buğday saplarından dekoratif eşya üretimiyle ilgili meslek edinme kursu alan kadınların yaptığı ürünlerin yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı'nda, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve Halk Eğitimi Merkezince dokuma, dikiş ve sepet örücülüğü kursu başlatıldı.

        Kurslara kayıt yaptıran 487 kadından 177'si bu zamana kadar sertifika alarak meslek sahibi oldu. Diğer kursiyerlerin eğitimlerine ise devam ediliyor.

        Burada hazırlanan ürünler, hem sosyal medya üzerinden açılan hesaplar aracılığıyla hem de İskenderun Belediyesince Ziraat Park'ta oluşturulan stantlarda satılıyor.

        Yaptıkları giysi ve dekoratif eşyalardan gelir elde eden kadınların ürünlerinin artık yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

        - "Koydukları el emeği zamanla evdeki mevcut ekonomiye büyük destek sağlamaya başladı"

        İbrahim Çeçen Vakfı Hatay Temsilcisi Feyza Doğrul, AA muhabirine, depremin ardından kadınlara maddi ve manevi destek olmak için kurslar açıldığını söyledi.

        Kurslarla kadınların becerilerini ortaya çıkardığını anlatan Doğrul, "Bir el emeği ortaya koydular. Koydukları el emeği de zamanla artık evdeki mevcut ekonomiye büyük destek sağlamaya başladı. Daha sonra alanımız içerisine gelen misafirlerimiz ve İbrahim Çeçen Vakfı olarak kadınlarımızın hazırladığı ürünleri özel günlerde satın aldık." dedi.

        Ziraat Park'taki Ramazan Şenliği'nde de ürünlerin sergilendiğini belirten Doğrul, şöyle konuştu:

        "Numune ürünler üzerinde çokça çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler çok güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Durduğumuz yerde saymak yerine şu anki hedeflerimiz içerisinde yurt dışına açılmak da var. Yurt dışıyla alakalı numune ürün faaliyetlerimize başladık. Böyle bir hedefimiz var. Birer numune çalışması yaparak 'yurt dışında kimlere ve nerelere ulaştırabiliriz' çalışması gerçekleştirdik. Artık bize geri dönüşleri bekliyoruz."

        - Kursiyerler kendilerine sunulan destekten memnun

        Dikiş kursunda eğitim alanlardan 50 yaşındaki Ayfer Kocacık, depremde 20 yakınını kaybettiğini ve kurslarla moral bulduğunu anlattı.

        Meslek edindiği için mutlu olduğunu dile getiren Kocacık, "Normal hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kurslar çok katkı sağladı. Ufak ufak aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Eşimize 'Para ver.' demektense kendi kazandıklarımızı harcamak çok daha güzel duygu." diye konuştu.

        Kursiyerlerden 53 yaşındaki Hatice Menşur da kurslarla teselli bulduğunu, kendi ayakları üzerinde durduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Evimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi satmayı düşünüyoruz." dedi.

        İpek dokuma eğitimi alan kursiyerlerden 52 yaşındaki Zeynep Doğru da ailesine destek olmak için çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!

        Benzer Haberler

        Esnaf kredisiyle aldığı minibüsle servis şoförlüğüne başlayan kadın işinin...
        Esnaf kredisiyle aldığı minibüsle servis şoförlüğüne başlayan kadın işinin...
        Hatay'daki ilkokulda 2 özel eğitim sınıfı açıldı
        Hatay'daki ilkokulda 2 özel eğitim sınıfı açıldı
        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Hatay'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bakan Göktaş, Hatay'da (3)
        Bakan Göktaş, Hatay'da (3)
        AK Parti'li Ercan, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu:
        AK Parti'li Ercan, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu:
        Bakan Göktaş, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu:
        Bakan Göktaş, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu: