Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yaralandı
Hatay'ın Samandağ Belediyesi sınırlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak park halindeki otomobile vuran motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ Belediyesi sınırlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak park halindeki otomobile vuran motosikletin sürücüsü yaralandı.
General Şükrü Kanadlı Mahallesi'nde, Şahan H'nin kullandığı motosikletin önüne sahipsiz köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Şahan H, motosikletiyle park halindeki otomobile vurdu.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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