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        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yaralandı

        Hatay'ın Samandağ Belediyesi sınırlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak park halindeki otomobile vuran motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:43
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        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ Belediyesi sınırlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak park halindeki otomobile vuran motosikletin sürücüsü yaralandı.

        General Şükrü Kanadlı Mahallesi'nde, Şahan H'nin kullandığı motosikletin önüne sahipsiz köpek çıktı.

        Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Şahan H, motosikletiyle park halindeki otomobile vurdu.

        Sürücü, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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