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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:58
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        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Emek Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, konteynerde kalan işçiden İbrahim Y. hayatını kaybetti, Mehmet Ali Ö. yaralandı.

        Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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