Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şarampole devrilen arazözün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nurullah Biçer'in kullandığı arazöz, Hıdırbey Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Biçer, burada hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.