Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı

SALİM TAŞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, vatandaşlardan ramazanda kan bağışı yapmalarını isteyerek, "Ramazan ayına stoklarımız güçlü, dolu bir şekilde girdik kan bağışını devam ettiremezsek bu stoklar çok kolay erir. Dolayısıyla ben iftardan sonra kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımıza 'biz hazırız, sizleri bekliyoruz' demek istiyorum." dedi.

Yılmaz, bir etkinlik kapsamında geldiği Hatay'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda da kan bağışının devam etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Biz birbirimizin kan kardeşiyiz. Bazen yemeğimizi, aşımızı, bazen de kanımızı paylaşıyoruz. Bu kanların tamamı bir ihtiyaç sahibi hastamıza gidiyor ve sayede hayata tutunuyorlar." diye konuştu.

- "Bu sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan toplamayı hedefliyoruz"

Türk Kızılay olarak ramazana hastane stoklarıyla 150 bin ünite kan stokuyla girdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ramazan ayına stoklarımız güçlü, dolu bir şekilde girdik ama ramazan ayında kan bağışını devam ettiremezsek bu stoklar çok kolay erir. Dolayısıyla ben iftardan sonra kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımıza 'biz hazırız, sizleri bekliyoruz' demek istiyorum. Bu sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan toplamayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 95'ini oluşturuyor. Günde ortalama 7 ila 9 bin arasında hastanelerin kan ihtiyacı oluyor. Ramazan ayına gelince bu rakam biraz daha düşüyor, özellikle planlı ameliyatların ramazanın öncesine veya sonrasına kayması nedeniyle. Biz normal şartlarda en azından o gün dağıttığımız kan kadarını yerine koymayı hedefliyoruz. Bu da günlük bizim 9 ila 10 bin civarında kan bağışı almamızı gerektiriyor. Genelde ramazan, kış ayı ya da çok sıcak yaz ayları dışında 10 ila 12 bin günlük kan bağışı almayı başarabiliyoruz. Ramazanda şu an kan verme sayısı 4-5 binlere düşmüş durumda. İhtiyaçlar 5 ila 6 bin düzeyinde gidiyor. Dolayısıyla stoktan her gün eksi 2 bin yazıyoruz."

Yılmaz, ramazan süresince de vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.