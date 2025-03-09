Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği

        LALE KÖKLÜ - Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu aşeviyle afetzedelere ramazanda yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu aşeviyle afetzedelere ramazanda yemek ulaştırıyor.

        Depremin ilk dakikalarından itibaren nakdi yardımlardan gıda ve giyime kadar çok sayıda depremzedeye yardım elini uzatan vakıf yetkilileri, bu ramazanda da onları unutmadı.

        Vakıf tarafından geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesine kurulan aşevinde 10 afetzede kadına istihdam sağlandı.

        Depremde yakınlarını veya evlerini kaybeden kadınlar, burada iftar sofraları için günlük 3 çeşit yemek pişiriyor.

        Pişen yemekler, ambalajlanarak özel kutularda vakfın mobil ekipleri aracılığıyla konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi afetzedelerin sofrasına ulaştırılıyor.

        Şu anda günlük 300 depremzedeye 3 çeşit yemek ulaştıran vakıf yetkilileri, bu sayıyı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

        İftarlıkların yanı sıra vakıf tarafından bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırılıyor. Vakıf yetkilileri, gıda kolisi dağıtımında 900'den fazla aileye ulaşmayı amaçlıyor.

        Vakfın Türkiye Koordinatörü Zuhal Özsakınç, AA muhabirine, geçen ramazanda aşevinde pişen yemeklerle çok sayıda depremzedenin sofra kurmasına yardımcı olduklarını söyledi.

        Bu ramazanda da özellikle deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan ve bu yüzden yemek yapamayan afetzedelerin sofrasına iftarlık ulaştırdıklarını anlatan Özsakınç, şöyle devam etti:

        "Bu yıl aşevimizin aktif olmasının en büyük etkenlerinden biri, mutfakta çalışan depremzede kadınlarımız, kendi paralarını kazansınlar istedik ve bu anlamda aşevini yine kurduk. Bir yıllık süre içerisinde aşevinde ramazan ve bayram yemekleri projelerine devam ettik ama onun dışında hayır lokması, hayır helvası döküldü, anne simitleri yapıldı, dondurmalar dağıtıldı. Bu mutfakta çok şey hazırlandı. Bu yıl da deprem sebebiyle uzuv kaybı yaşayan birçok vatandaşımız var. Yani yemek yapmak çok zahmetli bir şey, onlara bu durumu kolaylaştıralım istedik. Bununla birlikte yolumuzu gözleyen pek çok insan var, onların da gönlüne dokunalım, sofralarına yine katkımız olsun diye ramazan erzak kolisi başlattık."

        Özsakınç, içerisinde temel gıdaların olduğu bu ramazan kolilerini yine gurbetçilerin ulaştırdığı bağışlarla hazırladıklarını dile getirdi.

        - İftarlıkları hazırlayan kadınlar hem mutlu hem kazançlı

        Aşevinde görev alan 27 yaşındaki Nihal Ertok, depremden sonra eşinden ayrıldığını ve çocuğuyla ailesinin yanında yaşadığını anlattı.

        Bu yaşına kadar hiç çalışmadığını ancak aşevi sayesinde iş hayatıyla tanıştığını belirten Ertok, "Burada çalışarak önce yardım etmek, sonra da kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Kendi ayaklarının üzerinde durmak insanı mutlu ediyor ayrıca insanlara da yardımcı oluyoruz." dedi.

        Emine Taşer (42) ise ramazanda kendisi gibi afetzedeler için çalışmanın güzel bir duygu olduğunu anlattı.

        Deprem ve sonrasında çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Taşer, aşevinde çalışarak hem kendini daha iyi hissettiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yara...
        Hatay'da köpeğe çarpmamak için park halindeki araca vuran motosikletli yara...