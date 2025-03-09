Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Atilla Kafas'ın (18) kullandığı 31 AAH 221 plakalı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ilıkpınar mevkisinde C.A. idaresindeki 42 E 4377 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Kafas ile arkasındaki Halit Helvacı'nın (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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