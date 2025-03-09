Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
        ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

        Atilla Kafas'ın (18) kullandığı 31 AAH 221 plakalı motosiklet, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Ilıkpınar mevkisinde C.A. idaresindeki 42 E 4377 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Kafas ile arkasındaki Halit Helvacı'nın (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Türk Kızılaydan iftardan sonra kan bağışı çağrısı
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da şarampole devrilen arazözün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay Büyükşehir Belediyesi filosuna 1000 araç ekledi
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi y...