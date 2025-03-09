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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay'da konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:34
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay'da konuştu:
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın." dedi.

        Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kent Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Başarır, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki olaylar nedeniyle acılı ve kızgın olduklarını söyledi.

        Başarır, tüm partilere, genel başkanlara, Avrupa'ya ve Birleşmiş Milletler'e seslendiğini belirterek, "Bugünden tezi yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun. Derhal o bölgede insani koridoru açın." diye konuştu.

        Ali Mahir Başarır, yarın da Samandağ'da olacaklarını ve tüm uluslararası güçlere, kurum, kuruluşlara sesleneceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Öncelikle bu katliama 'dur' diyecekler, bu süreçte oraya insani koridor açılacak. Eğer bunlar yapılmazsa milletvekillerimizle birlikte Lazkiye'ye gideceğiz. Ölümse ölüm, her gün ölmektense bir gün ölürüz, hiç sıkıntı yok."

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde barış için gereken ne varsa yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu zalimliğe, bu katliama 'dur' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programda, bazı CHP milletvekilleri ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de konuşma yaptı.

        Daha sonra Defne ilçesine geçen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindekiler, burada da partililere hitap etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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