Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki 2 işletmeye operasyon düzenledi.
Adreslerde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.
İş yeri sahipleri B.K. ve M.C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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