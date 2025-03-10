Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 5 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da firari 5 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.A, A.K, E.O, S.O. ve M.D. ile çeşitli suçlardan aranan Z.O. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        CHP Grup Başkanvekili Başarır: Suriye'de insani koridor açın
        CHP Grup Başkanvekili Başarır: Suriye'de insani koridor açın
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay'da konuştu:
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay'da konuştu:
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Avrupa'daki gurbetçilerden Hatay'daki depremzedelere iftar desteği
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...
        Hataylı genç, kalın bağırsağını taşıyan kolostomi torbasından ameliyatla ku...