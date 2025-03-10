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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:40
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde kaçak 49 cep telefonu, 98 şarj kablosu, 15 kilogram nargile tütünü, 550 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 23 elektronik sigara likidi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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