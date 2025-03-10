Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adreslerde kaçak 49 cep telefonu, 98 şarj kablosu, 15 kilogram nargile tütünü, 550 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 23 elektronik sigara likidi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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