CHP Grup Başkanvekili Başarır, Suriye'deki olaylara ilişkin konuştu:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Mevcut Şam yönetimi, Suriye'deki bütün vatandaşların güvenliğinden sorumludur." dedi.

Başarır, Yayladağı Sınır Kapısı önünde yaptığı basın açıklamasında, Lazkiye ve çevresinden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu, bunun, Suriye'de çatışma ve huzursuzluğun vahim bir yere gittiğini gösterdiğini söyledi.

Suriye'de istikrarın sağlanamaması ve sivil kayıplara yol açan çatışmaların şiddetlenmesinin, Türkiye için büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Başarır, "Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi şarttır. Mevcut Şam yönetimi, Suriye'deki bütün vatandaşların güvenliğinden sorumludur. Suriye'de eski rejimin hatalarını ya da kabul etmediği uygulamalarını gerekçe göstererek, özellikle Alevilere ya da sivil gruba yönelik saldırılar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ali Mahir Başarır, bir daha bu tür çatışma ve katliamların yaşanmaması için kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ve bütün grupların burada temsil edilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Başarır, daha sonra beraberindekilerle gittiği Samandağ ilçesindeki Çarşı Abdullah Cömert Meydanı'nda partililere hitap etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı CHP milletvekilleri, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de burada konuşma yaptı.

Başarır ve beraberindekiler, daha sonra Samandağ ilçesindeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ederek dua okudu.