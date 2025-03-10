Hatay Valisi Mustafa Masatlı, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında hayırsever iş insanı Necmi Asfuroğlu tarafından verilen iftarda koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Masatlı, Antakya'da bir oteldeki iftar programında yaptığı konuşmada, Hatay'da 409 koruyucu ailenin bulunduğunu ve onlarla sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Koruyucu ailelerin topluma en büyük iyiliği yaptığını ifade eden Masatlı, " O bakımdan koruyucu ailelerimiz yanlarındaki çocuklarımızı toplumda en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için uğraşıyorlar. Kendilerine kalben teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İl Müftüsü Mevlüt Topçu katıldı.