Hatay'da menfeze düşen köpek yavruları kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde su menfezine düşen köpek yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde su menfezine düşen köpek yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karacami Mahallesi'ndeki bir evin önündeki su menfezine köpek yavrularının düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden çıkarıldı.
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