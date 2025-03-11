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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 08:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:08
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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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