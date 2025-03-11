Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.
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