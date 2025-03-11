Hatay'da motosikletle yarış yapan 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza uygulandı.

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