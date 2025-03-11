Hatay'da motosikletle yarış yapan 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza uygulandı.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yarıştıkları tespit edilen motosikletlilere yönelik çalışma yaptı.
Kimlikleri belirlenen 10 sürücüye 287 bin 170 lira ceza kesen ekipler, 2 motosikleti trafikten menetti.
Yarışı organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.