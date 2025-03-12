İskenderun'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlıyor.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki, Türk Kızılay Şubesi'nde, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için günlük 3 çeşit yemek pişiriliyor.
Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, yemeklerin ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.
Ramazan boyunca yemek dağıtımını sürdüreceklerini belirten İlhan, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.
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