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        İskenderun'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:49
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        İskenderun'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Kızılay, ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için günlük 2 bin kişilik sıcak yemek hazırlıyor.

        Pınarbaşı Mahallesi'ndeki, Türk Kızılay Şubesi'nde, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için günlük 3 çeşit yemek pişiriliyor.

        Türk Kızılay İskenderun Şube Müdürü Seden İlhan, yemeklerin ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

        Ramazan boyunca yemek dağıtımını sürdüreceklerini belirten İlhan, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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