Dörtyol'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Öğrencilerin şiir seslendirdiği etkinlikte oratoryo gösterisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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