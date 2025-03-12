Samandağ'da 4 engelli bireyin evlerinin yolu iyileştirildi
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesinde 4 engelli bireyin yaşadığı evlerin yolunda iyileştirme çalışması yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesinde 4 engelli bireyin yaşadığı evlerin yolunda iyileştirme çalışması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan 4 engelli vatandaşın aileleri, ikametlerin yolunun iyileştirilmesini istedi.
Talep üzerine harekete geçen belediye ekiplerince yolda çalışma gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen aileler, talebe çözüm üreten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.
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