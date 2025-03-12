İSTE'de "Kampüs İftarları" programı düzenlendi

Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerine yönelik "Kampüs İftarları" programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce üniversitenin yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İSTE Genel Sekreteri Yılmaz Balaman, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini diledi.

Program çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balaman, aynı sofrada buluşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin ve akademisyenler de katıldı.