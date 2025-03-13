Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Özerli Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çöp konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
        İSTE'de "Kampüs İftarları" programı düzenlendi
        İSTE'de "Kampüs İftarları" programı düzenlendi
        Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
        Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samandağ'da 4 engelli bireyin evlerinin yolu iyileştirildi
        Samandağ'da 4 engelli bireyin evlerinin yolu iyileştirildi
        Dörtyol'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...
        Dörtyol'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkin...