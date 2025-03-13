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        Türk Kızılay ramazanda da Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyor

        MEHMET BAYRAK - Türk Kızılay, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:10
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        Türk Kızılay ramazanda da Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyor
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        MEHMET BAYRAK - Türk Kızılay, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kıtlıkla mücadele eden Filistinliler için ramazan ayında sıcak iftarlıklar veren Kızılay ekipleri, gıda, su ve hijyen malzemesi desteğini de sürdürüyor.

        Türk Kızılayın bölgedeki girişimleriyle çadır kentlerin kurulduğu Gazze'de, günlük 30 bin Filistinliye sıcak yemek imkanı sağlanıyor.

        - "Yardım operasyonlarımızı hiç durdurmadık"

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, yardımların güçlükle de olsa Gazzeli ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

        Gazze'de savaş döneminde de ateşkes döneminde de farklı planlar uygulamak zorunda kaldıklarını belirten Yılmaz, "İlk başlarda El-Ariş Limanı'na gemiler gönderip oradan Refah Kapısı'ndan girecek bir organizasyonu uzun süre yürüttük. Mayıs ayında Refah Kapısı kapandı ve hala kapı açılmış değil. Dönem dönem ateşkesler oluyor, kapılar açıldıkça içeriye malzeme giriyor ama sonrasında tekrar duruyor. Maalesef son dönemlerde yine insani yardımların girişi durmuş durumda. Biz baştan itibaren önceki tecrübemizle de birlikte bu tarz durumlarda alternatif rotalarımızın her zaman olması gerektiğini düşündüğümüz için Refah Kapısı'nın açık olduğu dönemlerde bile Ürdün üzerinden, Kerem Ebu Salim Kapısı üzerinden, Erez Kapısı üzerinden neler yapabilirizi her zaman alternatifli olarak açık tuttuk. Dolayısıyla da yardım operasyonumuzu baştan bu yana hiç durdurmadık." diye konuştu.

        Yılmaz, içerideki yardım stoklarının tükenmemesi için alternatif üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.

        Gazze'de, AFAD'ın temin ettiği ve Kızılay eliyle içeriye giren 11 bin çadırın bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bir taraftan bunları çadır kent haline getiriyoruz. Her çadır kent kurulduktan sonra oranın hem gıda hem hijyen kolisi hem de sıcak yemek anlamında desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Su dağıtımlarımız var. Her gün 30 bin kişilik iftar sofrası kuruyoruz ve sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Gıda kolisi yardımlarını da dağıtmaya devam ediyoruz. Geçen sene kurban paylarını vatandaşlarımız bizlere emanet etmişti, uzun süre kullanalım diye konservelemiştik. O dönemde de kapı kapanmıştı. Bizim konserveye dönüştürmemizin ne kadar doğru olduğunu bugün anlıyoruz çünkü bugün artık kurban konservelerimiz içeride. Kurban konserveleri sayesinde hazır pişmiş proteine de ulaşabilmenin bir imkanı olmuş oluyor."

        Gazze'de hayatın normale dönebilmesi için kalıcı ateşkesin yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türk Kızılay olarak kendilerine emanet edilen bağışları en hızlı şekilde Gazzelilere ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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