Hatay'da mazgalda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde yağmur suyu mazgalında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yağmur suyu mazgalında mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Dursunlu Mahallesi'nde yağmur suyu mazgalında mahsur kalan kedisini kurtaramayan bir kişi durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, mazgalı kaldırarak kediyi kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, sahibine teslim edildi.
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