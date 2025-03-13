Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi

Sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafiği tehlikeye düşürmekten 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün hafriyat kamyonuyla Antakya-Altınözü yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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