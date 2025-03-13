Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün hafriyat kamyonuyla Antakya-Altınözü yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Trafik ekipleri, sürücünün S.S. olduğunu belirledi.
Sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafiği tehlikeye düşürmekten 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.
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