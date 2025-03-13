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        Hatay'da firari 1 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:51
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        Hatay'da firari 1 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. ile çeşitli suçlardan aranan C.D, S.G. ve H.Ç. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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