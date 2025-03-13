Hatay'da firari 1 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. ile çeşitli suçlardan aranan C.D, S.G. ve H.Ç. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.
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