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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:59
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.E. ve M.Ç'yi yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. tutuklandı, M.Ç. ise serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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