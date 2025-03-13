Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.E. ve M.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. tutuklandı, M.Ç. ise serbest kaldı.
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