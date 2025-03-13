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        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:13
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        Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar, müştekiler ve avukatların hazır bulunduğu salonda, ev hapsi tedbiri uygulanan sanık Mehmet Ö. ise yer almadı.

        Sanıklardan Mehmet İhsan A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yapının hiçbir aşamasında görev almadığını öne sürdü.

        Erten E. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 4 sanık hakkında dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ö, sağlık sorunları ve yaşlılığı nedeniyle ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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