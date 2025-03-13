Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Erten E. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan Mehmet İhsan A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yapının hiçbir aşamasında görev almadığını öne sürdü.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar, müştekiler ve avukatların hazır bulunduğu salonda, ev hapsi tedbiri uygulanan sanık Mehmet Ö. ise yer almadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.