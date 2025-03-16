Defne'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Özbek Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
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