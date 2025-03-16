Hatay'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan gencin cenazesi defnedildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan gencin cenazesi toprağa verildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda cesedine ulaşılan Mertcan Güvercin'in (23) naaşı, Avcılar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki cenazeye, Mertcan Güvercin'in yakınları katıldı.
Güvercin'in naaşı, cenaze namazının ardından defnedildi.
Samandağ ilçesinde dün dağlık alanda erkek cesedi bulunmuş, cesedin Mertcan Güvercin'e ait olduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.