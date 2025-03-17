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        Hatay'da Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar sürüyor

        Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:25
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        Hatay'da Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar sürüyor
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        Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalar Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

        Bölgenin ulaşımına katkı sağlayacak projenin haziranda tamamlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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