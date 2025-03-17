Hatay'da Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalar Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolunda çalışmalar devam ediyor.

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