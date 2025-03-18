Hatay'da bir gencin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda cesedi bulunan gencin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda cesedi bulunan gencin av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edildi.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekipler, olay yerinden elindeki tüfekle uzaklaştığı belirlenen 1 zanlı ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığına götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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