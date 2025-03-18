Hatay'da hasta olduğu belirlenen kedi tedaviye alındı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı hasta kedinin tedavisi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hasta olduğu belirlenen kedi, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

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