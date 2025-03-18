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        Hatay'da hasta olduğu belirlenen kedi tedaviye alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hasta olduğu belirlenen kedi, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:54
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        Hatay'da hasta olduğu belirlenen kedi tedaviye alındı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hasta olduğu belirlenen kedi, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı hasta kedinin tedavisi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan kedi, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Kedinin tedavisi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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