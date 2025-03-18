Hatay'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 303 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki S.S.D. ve E.D'yi gözaltına aldı.
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