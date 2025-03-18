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        Hatay'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:15
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        Hatay'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 303 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki S.S.D. ve E.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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