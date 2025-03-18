Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.F.D. ve F.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 26 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.D. tutuklandı, F.Ç. ise serbest kaldı.
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