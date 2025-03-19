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        Hatay, Mersin ve Adana'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Hatay, Mersin ve Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:39
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        Hatay, Mersin ve Adana'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Hatay, Mersin ve Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bir otelde düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu belirten Masatlı, şehit ve gazilerin aziz hatıralarının kalplerindeki yerini sonsuza dek koruyacağını ifade etti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile kent protokolü de katıldı.

        Dörtyol ilçesinde düzenlenen iftar programında da ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Yeşilköy Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ümit Altay, şehit aileleri ve gazilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

        - Mersin

        Mersin'in Erdemli ilçesinde de etkinlikler kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaymakam Aydın Tetikoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Bu cennet vatanı canları pahasına koruyarak bizlere teslim eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." dedi.

        İftar programına Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk de katıldı.

        - Adana

        Adana'da Karaisalı Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programında ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Muhammed Ali Çelik, şehitlerin geride bıraktıkları emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

        Programa Belediye Başkanı Bekir Şimşek de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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