Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu'ndan Vali Masatlı'ya ziyaret
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente gelen Köroğlu ve beraberindeki heyet, Masatlı'ya ziyarette bulundu.
Masatlı, ziyaretçilerle makamında görüştü.
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