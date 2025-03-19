Hatay'da geleneksel LÖSEV iftar programı düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Hatay'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu, Antakya'da bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından Hatay'da yaşayan kanser hastalarının ve ailelerinin çok mücadele ettiklerini söyledi.

Hastalarına ve ailelerine merhem olmak için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten Arifoğlu, "Bizler kanser hastalarını unutmuyoruz, unutmayacağız ve her koşulda yanlarında olacağız." dedi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven de lösemili çocukların ve kanser hastalarının her birinin birer kahraman ve onların gösterdiği cesaret ve mücadelenin kendileri için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Özgüven, 110 bin kayıtlı hastasıyla LÖSEV'in her zaman lösemili çocukların ve kanser hastalarının yanında olduğunu kaydetti.