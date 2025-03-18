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        Hatay'da bir gencin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:50
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        Hatay'da bir gencin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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