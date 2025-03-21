Hatay'da bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki bir kargo şirketinde arama yapıldı.
Aramada, A.G. ve M.A. adına gelen bilgisayar kasasına zulalanmış 1 kilo 47 gram skunk bulundu.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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