Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:31 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırların motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 63 tır çekicisine el konulurken, 21'inin motor ve şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi.

        Operasyonda şüpheliler A.K, A.Y. ve Ö.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        Otomobil kamyonetle çarpıştı! Baba oğul hayatını kaybetti
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...

        Benzer Haberler

        Hatay'da bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi
        Hatay'da bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi
        Bilgisayar kasasından 1 kilogram uyuşturucu çıktı
        Bilgisayar kasasından 1 kilogram uyuşturucu çıktı
        Hatay'da 40 milyon TL'lik change operasyonu
        Hatay'da 40 milyon TL'lik change operasyonu
        İskenderun'da down sendromlular için etkinlik düzenlendi
        İskenderun'da down sendromlular için etkinlik düzenlendi
        Hatay'da ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'da ayağına ip dolanan serçeyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da ayağına ip dolanan serçeyi itfaiye kurtardı