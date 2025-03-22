Hatay'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırların motor ve şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 63 tır çekicisine el konulurken, 21'inin motor ve şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi.
Operasyonda şüpheliler A.K, A.Y. ve Ö.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.