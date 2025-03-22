Hatay'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 63 tır çekicisine el konulurken, 21'inin motor ve şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi.

Hatay'da ağır hasar almış veya yanmış araçları alarak, çalıntı ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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