Atakaş Hatayspor yönetim ve teknik heyeti basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kültür ve Sanat Çarşısında gerçekleştirilen iftara, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, takım kaptanları ve basın mensupları katıldı.

Çinçin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Takımın "bir ivme" yakaladığını belirten Çinçin, "Bir ivme yakaladık, ilk defa üst üste bir iç saha bir de deplasman galibiyeti aldık. Önümüzdeki maç bir üzerimizdeki rakibimizle oynayacağımız için çok önemli bir maç. O maça hem sporcu kardeşlerimiz hazırlanıyor hem de biz elimizden gelen çabaları harcıyoruz. Maçı galibiyetle bitirirsek, bu ligde kartların yeniden dağıtılmasını sağlarız." dedi.

Gazetecilerin "transfer yasağı" konusundaki sorusunu yanıtlayan Çinçin, "Çok az bir şansımız var yani binde birler seviyesinde. Bir dilekçe yazacağız, kulüp merkezinin değiştiğini, gelen yazışmaların takip edilemediğini ileteceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Murat Şahin de oyuncularının son haftalardaki performansından memnun olduklarını dile getirdi.

Hatayspor'u üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Şahin, şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizden beri oyuncularımız ve teknik ekibimiz takımın ligde kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Son 4 haftada bunu sahaya ve skora yansıttığımızı düşünüyorum. Oyun olarak son 4 haftadan önce de maç kazanabileceğimiz oyunlar oynadık. Bundan daha fazlasını yapabilirdik, oyuncularımıza da geldiğimden beri söylüyorum, hala bunun daha iyisini yapabiliriz. Sonucunda ne olur bilemeyiz ama takımı kümede tutabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bunu da oyuncularımızın son haftalarda gösterdiğini düşünüyoruz. Oyuncularımızın uyumları, katılımları, istek ve arzuları üst seviyede olduğunu düşünüyorum."

Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.