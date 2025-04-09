Dörtyol'da motosiklet denetimi yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosiklet sürücüleri ve tamircilerine yönelik denetim yaptı.
Uygulamada 10 iş yeri ve 62 motosiklet kontrol edildi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uyguladı.
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