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        Tescilli Hatay arısının bal veriminin artırılması için ıslah çalışması yürütülüyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edilen ırklar arasında yer alan Hatay arısının bal veriminin artırılması için yürütülen ıslah çalışması kapsamında yetiştirilen ana arılar üreticilere dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:22
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        Tescilli Hatay arısının bal veriminin artırılması için ıslah çalışması yürütülüyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edilen ırklar arasında yer alan Hatay arısının bal veriminin artırılması için yürütülen ıslah çalışması kapsamında yetiştirilen ana arılar üreticilere dağıtılacak.

        Bakanlık, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince (HMKÜ) başlatılan "Hatay Arısı Islah Projesi" kapsamında Dörtyol ilçesinde oluşturulan 5 dönümlük üretim sahasında çalışmalar sürüyor.

        HMKÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Gül'ün yürütücülüğündeki projede, Hatay arısının hırçınlığının azaltılarak verim ve dayanıklılığının yükseltilmesi hedefleniyor.

        Sahadaki 500 kovanda üretilecek yaklaşık 1000 ana arı, bir ay içinde bölgedeki arıcılara dağıtılacak.

        - "Verimi ve dayanıklılığı yükselterek damızlık özelliği kazandırmayı amaçlıyoruz"

        Proje yürütücüsü Prof. Dr. Aziz Gül, AA muhabirine, Hatay arısının Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edilen ırklar arasında yer aldığını söyledi.

        Arı ırkının hırçın ama dayanıklı olduğunu dile getiren Gül, "Proje kapsamında hırçınlığı düşürerek daha sakin arılar elde etmeyi, verimi ve dayanıklılığı yükselterek ırka damızlık özelliği kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Gül, ana arıların üreticilerle buluşturulacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Hatay arısı, hırçın olması nedeniyle arıcılarımız tarafından çok tercih edilen bir ırk değil. Projede üretilecek ana arıları, arıcılarımızın kullanımına verip memnuniyetlerine bakacağız. Onların üretkenliğine bakılıp bal verim çalışmaları da yapılacak. Arıcılardan gelen geri dönüşlerle çalışmaya yön vereceğiz."

        İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle dünya genelinde arı kayıplarının yaşandığını dile getiren Gül, bundan dolayı ıslah çalışmasının önem taşıdığını vurguladı.

        Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici de projenin arı popülasyonu ve bal üretimine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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